Noma ude af Michelin-guiden - men Michelin stjerneregn over Danmark og Færøerne

Sensationer i Michelin 2017

Den 22. februar 2017 var store Michelin-dag i Danmark. Det var her den franske rejseguide valgte at afsløre, hvilke skandinaviske og herunder danske restauranter, der havde gjort sig fortjent til den gastronomiske hæder i 2017.

Den store sensation var, at René Redzepi og Claus Meyers verdensberømte restaurant, NOMA, var røget helt ud af Michelin-himlen.

Der var nok mange, der fik mokkaen galt i halsen, da de så den nyhed. Den prosaiske årsag til deklasseringen er dog den enkle, at Noma er lukket i øjeblikket, mens restauranten er i færd med at flytte til nye lokaler. Senere på året åbner Noma nemlig igen på en ny lokalitet lidt uden for Christiania med en slags bondegårds-restaurant. Det er nemlig hensigten, at en del af produkterne skal produceres på jordarealerne lige uden for den nye NOMA-restaurant.

Mere provins i Michelin-guiden

Michelin begyndte sidste år at uddele stjerner til restauranter uden for København. Den trend fortsætter Michelin-guiden i 2017. I denne omgang har smagsdommerne faktisk været helt på Færøerne, hvor restauranten Koks har fået sin første stjerne.

Poul Cunninghams vidtberømte restaurant, Henne Kirkeby Kro, mellem Blåvand og Ringkøbing Fjord ved Vesterhavet fik derudover meget overraskende sin anden stjerne i år.

Nye Michelin-restauranter uden for København er derudover: Domestic i Århus, Ti trin ned i Fredericia og Slotskøkkenet på Dragsholm Slot.

En enkelt ny københavnsk restaurant blev også indlemmet i det kulinariske broderskab: Restaurant 108.

Den eneste danske trestjernede restaurant, Geranium, beholdt i øvrigt sine tre stjerner, som restauranten blev hædret med sidste år.

Se hele listen over danske og færøske Michelin-restauranter herunder.