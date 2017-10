Moooi åbner showroom i Skandinavien

Hollandske Moooi, som blev grundlagt af den verdenskendte designer Marcel Wanders og Casper Vissers i 2001, indtager nu det skandinaviske marked. Det sker med et nyt flot showroom i hjertet af Stockholm.

Det betyder, at en del danskere – hovedsagligt dem, der bor øst for Storebælt, får noget kortere til et Moooi-showroom end tidligere: Hvor det tager næsten ni timer at køre i bil fra København til Stockholm, tager det "kun" syv timer at komme til Stockholm. Vælger man i stedet toget, er tidsbesparelsen endnu større – det tager 14 timer til Amsterdam men blot 5 timer til Stockholm.

Men hvorfor i Stockholm, vil de fleste danskere nok spørge? Danmark er jo uden tvivl det mest kendte land i Skandinavien, når det kommer til møbeldesign o.lign. Det skyldes simpelthen, at Moooi i en årrække har haft et tæt samarbejde med en række svenske designere: Front, Jonas Forsman og for nylig Luca Nichetto, som godt nok er italiener, men er bosat i Italien.