Miljøets redning – spiselige flasker

Almindelige plastikflasker tager naturen flere 100 år at nedbryde, og ifølge undersøgelser bliver flaskerne på verdensplan ofte kun brugt én gang, istedet for at blive genanvendt. Plastikflaskerne udgør en stor del af de i alt 10 millioner tons plastik, der havner i naturen hvert år verden rundt. I Danmark bruger vi også masser af plastik. Der bliver ca. forbrugt 57 kilo plast om året pr. dansker.

Heldigvis bestemte den islandske designstuderende Ari Jónsson sig for, at læse op på alvorligheden af miljøforureningen, og besluttede sig for at gøre noget ved det.