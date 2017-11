Let it snow, let it snow, let it snow

Love & Light

Designeren bag Snow Flake, Tine Mouritsen, har selvfølgelig haft julen som inspirationskilde til den nye elegante lampe. Kollektionen Love & Light, som Snow Flake er en del af, er et stort velgørenhedsprojekt – for hvert produkt der bliver solgt fra kollektionen, bliver der doneret et beløb til et velgørende formål. De fine lamper findes i tre forskellige størrelser, og vil være et stemningsfuldt og hyggeligt element i hjemmet eller på kontoret.

Model 81340 - X-small, dia. 29 cm, 895,00 kr. (vejl.)

Model 81341 - Small, dia. 37 cm, 995,00 kr. (vejl.)

Model 81342 - Medium, dia. 43 cm, 1.095,00 kr. (vejl.)