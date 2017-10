Denne smukke vase er et produkt af samme kollaboration som den ovenstående. Vaserne blev skabt ved lidt af et tilfælde. Bloc Studios og Carl Kleiner forsøgte at finde en måde, hvorpå blomster bedst muligt kunne fotograferes. De benyttede sig af de tynde metal tråde, og besluttede sig for, at videreudvikle idéen til en vase da resultatet var så elegant. 3.600 kr., Luisaviaroma.

© Luisaviaroma