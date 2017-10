Holmegaard genopliver ikonisk 60'er vase – Se den nyfortolkede klassiker

Crosses har indre vægge, der støtter de afskårne blomster, så de står, som hvis de stod i haven.

Det førte hende bl.a. til London, hvor hun, efter sin videreuddannelse på Architectural Association School of Architecture og Royal College of Art, udviklede sunde og fleksible arbejdsmiljøer til fx universiteter og fabrikker. Det tog hende til Italien, hvor hun arbejdede med byggerier for Alfa Romeo og regeringen i Lombardiet. Herefter fulgte invitationerne til at holde gæsteforelæsninger i flere lande samt jobs som gæsteprofessor på amerikanske universiteters arkitektskoler, før hun i begyndelsen af 1980’erne blev ansat som professor på fuldtid på University of Maryland i Washington DC. Siden har hun desuden forsket i, hvordan vi løser forskellige problemer gennem arkitekturen.

Og netop funktionaliteten og forståelsen for samfundet har altid været drivkraften for Bodil Kjær. Det var det også i perioden fra 1955 til 1963, hvor hun skabte sine møbelikoner, heriblandt glasvasen Cross. Målet var at skabe en vase til alle med kærlighed for ubundne blomster. Vasen skulle få blomsterne til at stå, som de stod i haven, i modsætning til alle de vaser, der kun egnede sig til bundne buketter. Og arkitekten tegnede mange forskellige former, inden hun besluttede sig for, at vasen skulle være formet som et kors, der med sine indre vægge ville støtte de afskårne blomster og få dem til at stå flot, uanset om der kun stod én afklippet stilk fra haven eller et helt bed af friske blomster.

Ligesom 1960’ernes originale vase er den relancerede udgave lavet i mundblæst glas. Klassikeren kommer i en klar variant samt i en grøn og smoke-farvet i forskellige højder.