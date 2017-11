Jo flere, jo bedre!

Siden 1951 er denne abeskønne flok vokset og vokset. Danskerne kan ikke få nok af den skønne designklassiker – og det forstår vi godt.

For alle os, som elsker dansk design, er der gode nyheder – for allerede nu kan du købe Kay Bojesen aben i lillebrorstørrelse. Med en højde på 7 cm. passer den ind i de fleste rum i huset, og kan både sidde, stå eller hænge. Særligt som en del af et stilleben med andet dansk design vil den gøre sig rigtig godt.

Allerede fra d. 3. november kan du finde den lille abe i butikkerne. Et oplagt julegaveønske!

Aben er af teak- og limbatræ, og står til 499,95 (vejl.). Som nævnt måler lillebroren kun 7 cm.

"Det er ofte bedre at være lille og vågen end stor og doven"