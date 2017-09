– Børge var mester i at tage alt det overflødige væk. Det har i virkeligheden været noget af det sværeste. Men det handlede for mig om at finde et udtryk, som kunne gå i spænd med serien og finde et hoved til hesten, som nærmest blev et ikon for en hest. Og der kiggede jeg faktisk på skakbrikker, og det er den vej, jeg har fået idéen til designet, fortæller hun og tilføjer:

– Kay Bojesens hest er så smuk og original i sit udtryk, og jeg har med vilje ladet være med at kigge på den, fordi vi slet ikke måtte gå den vej. Og jeg synes, vi har fundet frem til et udtryk, som er i tråd med Børges stil.

Men til serien hører også en tremmeseng. Derudover lanceres bænke, stole og borde også i en rustrød og en blå farve. Den røde er fundet i arkiverne og defineret af Børge Mogensen selv, mens FDB tegnestuen har udviklet den blå farve, som bestrides af Peter Mogensen, en af Børge Mogensens to sønner.

Serien sælges fra uge 44, mens gyngehesten er en prototype. Den færdige model kommer på markedet i december. Priserne varierer fra 1299 kr. for en børnestol til 3499 kr. for tremmesengen.