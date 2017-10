BO BEDRE søger praktikanter

Bobedre.dk er Danmarks største boligsite, hvor der hver måned er ca. 216.000 unikke brugere og 640.000 sidevisninger. Bobedre.dk har det seneste halve år været igennem en omstilling, hvor arbejdet med indhold til sitet er blevet lagt ud på BO BEDREs redaktion. Dette er sket for at sikre en større overensstemmelse mellem print og digital. Det er netop derfor, at vi har brug for dig:

Vi søger pr. 2. januar 2018 en universitetsstuderende, som trives med en hverdag fuld af udfordringer og deadlines, men hvor der også er tid til at have det sjovt. Du skal have et flot og fejlfrit skriftligt dansk, kunne sætte de rigtige tegn på de rigtige steder og have blik for den lidt anderledes vinkel, der gør sig på nettet. Kendskab til CMS-systemer og Photoshop er et plus, men ikke et krav.

Studerende kan komme fra dansk, kommunikation, medievidenskab, marketing osv. Vi har ingen præferencer, så længe du har interessen og evnerne. Praktikken er ulønnet og skal være meritgivende til din igangværende uddannelse. Praktikken varer 3-6 måneder, og er som udgangspunkt fuldtid med flydende arbejdstider, som selvfølgelig tilpasses dit studie og eksamensperioder.