Christian Troels vandt i 2014 BO BEDREs Design Awards for årets lampe. Det gjorde indtryk på folkene bag Lucie Kaas, som allerede samme aften tog kontakt. Resultatet kan man se her, og købe fra november: Macaroon-lampen, der fås som pendel og bordlampe. Den er udført i glas, keramik og messing og koster 1299 kr. for bordlampen eller 1399 kr. for pendlen, Lucie Kaas.

© Lucie Kaas