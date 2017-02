Ny sofistikeret og stilfuld stol fra Muuto

OUTLINE Family

En visuel let og elegant møbelserie med god plads og høj komfort. Den skarpskåret ramme, slanke ryg og armlæn, giver masser af plads til at fylde og flade ud. De simple ben giver stolen et svævende, næsten vægtløst udtryk.

Møbelserien indeholder en sofa, der magen til Outline stolen, har et let og minimalistisk udtryk. Stolen og sofaen, findes i de samme farver og vil derfor matche godt i samme loungeområde i dit hjem, selvom Outline stolen nemt kan stå alene med sit stærke karakteristiske udtryk.

Farver og materiale

Outline stolen og sofaen findes i de samme farver og materialer. Du har yderligere mulighed for at give din stol et mere personligt udtryk, ved selv at vælge et betræk fra et stort udvalg, som fabrikken udbyder.