Ikea designer fremtidens sofa med Tom Dixon

Sofa som open source

Både Hay og Tom Dixon er store designbrands. Det holder dog ingen af dem tilbage for at samarbejde med IKEA og lancere nye kollektioner under IKEAS farver.

Det har længe været kendt, at IKEA har nyt design i støbeskeen som frugten af samarbejdet med henholdsvis Tom Dixon og det danske interiørbrand Hay. Navnlig Tom Dixon sofa "DELAKTIG" vækker i særlig grad nysgerrighed, da den præsenteres som intet mindre end fremtidens sofa:

- "...de funktioner og møbler, mennesker har brug for i deres stuer, er under hastig forandring. Som en nysgerrig virksomhed er det vores opgave at undersøge disse forandringer og nye behov, som er med til at omdefinere stuen.” fortæller Marcus Engman, Designchef hos IKEA.

Tom Dixon har selv ifølge det engelske designtidsskrift Dezeen omtalt sin kommende sofa for Ikea for en "open-source 'platform for living', som kan blive forandret gennem add-ons fra tredjepartnere"