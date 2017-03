FDB Møbler relancerer Erik Wørts ikoniske sofagruppe

Sofagruppen

Den klassiske sofagruppe består af en lænestol, en 2-personers sofa og en 3-personers sofa. Alle tre møbler er udført i slidstærkt læder, der holder til at møblerne bliver brugt af hele familien.

Med ben i massiv eg, får møblerne et lettere og mere elegant udtryk, end andre mørke lædermøbler. Du kan derfor nemt kombinere flere møbler fra samme serie, uden at det kommer til at se for tung ud i din stue.

Sofagruppen findes i sort, camel og cognac, og er udført i betræk af overfladebehandlet semianilin.