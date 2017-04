Påskemenu i forårets tegn

Giv silden lidt ekstra krydderi med en dukkahpanering. Sammen med sprød fennikel og rødløg er hver sildebid en himmerigsmundfuld.

4 personer / 12 små sildebidder

DUKKAHPANERET SILDEBIDDER

4 små sildefileter

4 spsk. dukkah (fås bl.a. fra Mill & Mortar)

20 g smør

FENNIKELSALAT

1 fennikel

1 rødløg

saft af 1⁄2 citron

lidt bredbladet persille

• Klip finnerne af sildene, og rids sildene let med en skarp kniv på skindsiden. Skær hver sild i 3 stykker, så du har 12 stykker i alt. Vend sildene i dukkah på skindsiden og fold dem sammen på midten.

• Smelt smørret på en pande, og steg sildene i ca. 3 min. på hver side, til de er gyldne.

• Skær top og bund af fennikel, og skær fennikel tyndt fx på et mandolinjern. Skær løget i tynde skiver. Kom fennikel og løg i en skål, og dryp citronsaft over, og kram det godt.

• Anret sild med fennikel og rødløg, og drys med persille.

KARTOFLER MED MAYO, VAGTELÆG OG ANSJOS

Enkle, klassiske og fuldstændig uimodståelige kartofler med hjemmerørt mayonnaise, vagtelæg og ansjoser.

4 personer / 16 stk.

MAYONNAISE

2 æggeblommer

2 tsk. grovkornet sennep

1⁄2 tsk. flagesalt

1 1⁄2 dl smagsneutral olie

saft af 1⁄2 citron

peber

8 vagtelæg

8 kogte nye kartofler 8 ansjoser

1 potte brøndkarse salt og peber

MAYONNAISE

• Kom æggeblommer, sennep og salt i en skål. Pisk med en elpisker, og tilsæt olien gradvist. Pisk til en tyk og cremet mayonnaise. Smag til med citronsaft og peber. Tag halvdelen fra til hovedretten.

• Kog æggene i ca. 4 min. Kassér kogevandet, og hæld koldt vand over æggene, inden de pilles. Skær ansjoserne igennem.

• Skær bunden af kartoflerne, så de kan stå. Top kartoflerne med lidt mayonnaise, halverede vagtelæg, ansjoser og lidt brøndkarse. Resten gemmes til hovedretten. Krydr med salt og peber.