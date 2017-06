Tænd op for grillen, og tilbered det meste af hovedretten udendørs. Vi serverer hovedretten med knasende sprød boghvede og en uimodståelig ricottacreme, så retten bliver let og sommerlig.

4 personer

GRILLET GRØNT

hel boghvede

200 g nye gulerødder

400 g aspargesbroccoli

200 g hjertesalat 1 stk.

SALTET RICOTTA

ricotta 200 g

flagesalt 1 tsk.

olivenolie 1 spsk.

SOMMERBUK

filet af sommerbuk

600 g salt

peber lidt purløg

GRILLET GRØNT

• Rist boghvede på en tør pande i 3-4 minutter, indtil de er gyldne. • Skær den nederste ende af aspargesbroccoli. Skrub eller skræl gulerødderne, og skær toppen af. Behold eventuelt lidt af den på. Grill gulerødder og aspargesbroccoli i ca. 3 minutter. Vend dem undervejs.

• Del salaten i blade, skyl og slyng den tør.

SALTET RICOTTA

• Rør ricotta med salt og olivenolie.

SOMMERBUK

• Afpuds let, og krydr med salt og peber. Steg kødet på en varm grill, indtil det har en centrumtemperatur på 55 °. Tag kødet af grillen, og lad det hvile i ca. 10 minutter, før det skæres i skiver.

• Anret salat, gulerødder, aspargesbroccoli, ricotta og sommerbuk i dybe tallerkener. Drys med ristet boghvede og klippet purløg.

• TIP Du kan evt. servere lidt kogte nye kartofler til, men det er ikke nødvendigt, hvis du sørger for, at der er rigeligt med grøntsager.

• TIP I stedet for sommerbuk kan man grille en hel lakseside, en svinemørbrad eller en god kylling.