Vind Tiger-stol fra Naver Collection

Tiger-stolen er, med mere end 10 år på bagen, blevet et stolt varemærke for Gramrode Møbelfabrik A/S. Det er den karakteristiske stribede ryg, som definerer Tiger-stolen, og som har givet den sit navn. Stolen er fremstillet i ædelt træ kombineret med enten rustfrit stål eller sort pulverlakeret stål, hvilket giver stolen et enkelt og eksklusivt udtryk. De karakteristiske rygsprosser sikrer en god siddekomfort. Med sit tidløse udtryk er stolen blevet en moderne dansk møbelklassiker. Tre heldige læsere kan vinde stolen i en udgave af eg, rustfrit børstet stel og læder i farven Cream.

Designeren bag

Henrik Lehm (f.1965) er en af de nye, danske designere, der er på vej mod international anerkendelse for sit moderne møbeldesign. Lehm blev i 1994 færdiguddannet som civilingeniør i arkitektur og design fra Ålborg Universitet. Henrik Lehm kombinerer i sit arbejde en stolt dansk design- og håndværkstradition med et industrielt design henvendt til det internationale marked. Ét af hans specialer er designet af moderne stole med ypperlig siddekomfort, som fx Tiger-stolen. Lehms primære inspirationskilde er den moderne teknologi og naturens fremragende måde at designe og farvelægge på.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 22. marts til den 26. april 2018, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 15.126 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 15.126 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.