Vind Royal System i jubilæumsudgaven

Royal System er et af verdens første væghængte reolsystemer. Reolsystemet blev designet af Poul Cadovius i 1948, og i 2010 fik det danske møbelfirma dk3 licens til at relancere og producere det ikoniske møbel. Den dag i dag er Royal System stadig en klassiker, der, med sit pladsbesparende og fleksible design, giver uanede muligheder for et personligt og moderne udtryk. Tre heldige læsere kan vinde et jubilæumssæt i enten sæbebehandlet eg, sortlakeret eg eller røget eg.

Designeren bag

Poul Cadovius, 1911 - 2011, var en af de mest farverige og succesfulde personer i dansk møbelindustris historie. Han var oprindelig uddannet sadelmager og tapetserer,

men blev tidligt interesseret i design. I 1945 oprettede han sin egen virksomhed, Royal System, og kort tid efter designede han det banebrydende reolsystem af samme navn, som han vandt flere priser for. Poul Cadovius var igennem hele sit liv en enestående innovatør. I løbet af sit virke tog han mere end 400 patenter, det sidste da han var 90 år gammel. Ud over at designe og producere møbler ejede Poul Cadovius også et bådeværft og stod for mange andre produkter. Blandt andet det velkendte champignonformede busskur i glasfiber fra 1962, som stadig kan ses rundt omkring i Danmark.

