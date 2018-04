Vind Poul Kjærholms første stol PK1

Carl Hansen & Søn udvider deres sortiment af klassiske Poul Kjærholm-møbler med den elegante PK1-spisebordsstol i stål og håndflettet peddigrør. Netop peddigrør var et af hans foretrukne materialer, og han anvendte det første gang på PK1 i 1955.



Poul Kjærholm var gennem sin karriere optaget af at eksperimentere med materialer. Den lette og elegante PK1 fremstår som et markant eksempel på Kjærholms evne til at frembringe harmoni mellem form og materiale.



Fire heldige læsere har denne måned mulighed for at vinde Poul Kjærholms første stol, PK1, til en værdi af 4995 kr. pr. stk.



Designeren bag

Poul Kjærholm (1929–1980) var en af modernismens fineste repræsentanter.



Han var dybt forankret i den danske møbeltradition, og samtidig inspireret af bl.a. den tyske Bauhaus-skole. Han var uddannet møbelsnedker, men kom senere ind på Kunsthåndværkerskolen i København, hvor han blev færdiguddannet som møbelarkitekt i 1952.



Poul Kjærholm underviste på Arkitektskolen frem til sin død i 1980. Han har markeret sig med sine funktionalistiske møbler i stål, læder og glas, og hans møbler er repræsenteret på en række internationale museer, bl.a. på Museum of Modern Art i New York.





Alt, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 26. april til den 24. maj 2018, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 19.980 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 19.980 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.