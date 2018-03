Vind mobilt barbord til terrassen

Roll bar trolley er en moderne trolley i skandinavisk minimalistisk design. Den er designet af designerduoen Welling/Ludvik for firmaet Cane-line.

Barbordet kan bruges til opbevaring og servering både inde og ude. Hjulene gør den let at flytte rundt, samt placere, hvor der er behov. Teak-pladen kan placeres både i toppen og i bunden, så bordet ændrer udtryk. Roll bar trolley er produceret i pulverlakeret aluminium, som giver bordet en modstandsdygtig overflade. Bordet måler b 49 cm x h 85 cm x d 78 cm. Tre læsere kan blive den heldige vinder af bordet til en værdi af 5499 kr. pr. stk.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 22. marts til den 26. april 2018, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 16.497 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 16.497 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.