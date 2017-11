Vind Bøllings ikoniske bakkebord

I 1963 besluttede arkitekten Hans Bølling sig for at lave et enkelt, funktionelt og smukt bord. Resultatet blev det bord, arkitekten i dag er mest kendt for: Bølling Bakkebord. Og i denne måned har tre læsere mulighed for at vinde netop Hans Bøllings bakkebord. Bordet produceres hos Brdr. Krüger og afspejler firmaets designfilosofi: I snedkerværkstedet i Værløse handler det om at skabe ærligt og originalt design, der holder. Og det må man sige, at bakkebordet gør. Bordet kan bruges både som serveringsbord, side- og sofabord og har to vendbare bakker lavet af laminat, som kan fås i forskellige farver. Vinderne kan selv vælge bakkernes farve. Se oversigt over farver på brdr-kruger.com. Diam. 50 cm, h 55 cm, 4500 kr., pr. stk.

Designeren bag

Den danske arkitekt Hans Bølling (f. i 1931) er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1960, men havde før det været i lære som tømrer. Allerede her tabte han sit hjerte til træet. Han åbnede sin første tegnestue i 1956, og da han vandt en tæppekonkurrence, brugte han gevinsten på at investere i en drejebænk. Herfra er flere af Bøllings kendte træfigurer blevet til, bl.a. And og Ælling, der i dag produceres af Architectmade. Hans samarbejde med Brdr. Krüger går tre generationer tilbage og inkluderer den nye bordserie Triiio. Ud over en række møbler står han også bag mange arkitekturprojekter. Hans Bølling driver stadig egen tegnestue og skriver på en elektrisk skrivemaskine – eller med en fyldepen, han har arvet af sin bedstefar.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 23. november til den 20. december 2017, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 13.500 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 13.500 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.