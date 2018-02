Vind Blow-lampe i klassisk moderne design fra Light-Point

Blow-lampen er på én gang klassisk og moderne i sit udtryk. Det bløde lys fra LED-lyskilden reflekteres varmt i det svagt røgfarvede, mundblæste Murano-glas fra Norditalien. Lyskilden er placeret, så lyset rammer i top og bund af den håndlavede glaskugle, før det oplyser omgivelserne diffust og blødt. Genren er vintage, men med sortlakeret aluminium omkring LED-lyskilde og ophæng bliver udtrykket tidløst, stramt og gedigent. Det er et æstetisk møde mellem italiensk kunsthåndværk og skandinavisk teknologi og design. Et vellykket møde mellem sydlandsk temperament og skandinavisk kølighed. Blow fås i tre forskellige størrelser. Den mindste er 22 cm i diameter, mens den største er 50 cm. Blow kan både bruges som spisebordsbelysning, enkel- eller parvis, og som en klassisk, elegant udsmykning og lyskilde over en entré eller et trapperum. Det bløde og varme lys bidrager til en afslappet og behagelig stemning.

Designeren bag

Det lå ikke i kortene, at Ronni Gol skulle være indehaver og designer i en virksomhed, der fremstiller belysning. Men efter endt handelseksamen fik han arbejde i et belysningsfirma og blev så bidt af det, at han aldrig så sig tilbage. I 1995 åbnede han Light-Point, og kort efter begyndte han at undre sig over, at mange lamper havde design- og kvalitetsmæssige mangler. Ronni Gol tog udfordringen op og designede en spot, som blev vejen til stor succes. Siden den spæde start har Ronni Gol designet en række kendte og populære lamper for Light-Point. Det har ført til, at virksomheden er vækstet kraftigt, således at der i dag er to concept stores i København og 30 medarbejdere.

