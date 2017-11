Vind Antoni-lampen i friske farver

En gammel klassiker har fået nyt liv. Antoni-lampen er designet af kunstneren Ib Antoni for snart 50 år siden, og nu er lampen på markedet i et samarbejde mellem varetagerne af Antonis arv og Le Klint.

Ib Antoni var en af sin tids mest efterspurgte visuelle kunstnere, og han leverede værker til mere end 150 virksomheder over hele verden. Nu fås det spændende lampedesign i en frisk farvepalet afstemt efter hans kulørte univers: Royal Black, Ballerina White, Kawo Green og Sakura Pink. Fem heldige læsere kan vinde lampen i en valgfri farve, diam. 20 cm x h 25 cm, 2995 kr. pr. stk.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 23. november til den 22. december 2017, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 14.975 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 14.975 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.