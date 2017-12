Vind 2 PH-lamper i farverigt miniformat

I 1958 skabte Poul Henningsen PH 5-pendlen som en opfølgning på sit treskærmssystem fra 1926. Den var skabt ud fra nøje analyser af lysets refleksion. Den anses i dag for at være en dansk designklassiker, der udmærker sig ved sin innovative blændfri form og ensartede belysning. Den lanceres nu i en miniudgave kaldet PH 5 Mini, som kommer i en legende farvepalet, udviklet i samarbejde med farveeksperten Louise Sass. PH 5 Mini viderefører Poul Henningsens kreative leg med farver, form og refleksioner. Den mørkeste farve er i toppen, hvorefter farven dæmpes skærm for skærm.

Designeren bag

Poul Henningsen blev født i København i 1894 af den berømte danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede i København på Den Tekniske Skole og Det Tekniske Universitet. Professionelt fokuserede han hovedsagelig på belysning, hvilket også er det, der gjorde ham mest berømt. Ud over at være designer var han også både journalist og forfatter. I en kort periode, i begyndelsen af 2. Verdenskrig, var han arkitekt i Tivoli i København. Men som så mange andre kreative måtte han flygte fra Danmark under besættelsen. Han blev en vital del af den danske koloni af arkitekter i Sverige. Poul Henningsen var en pioner inden for belysningsteori. Han var en mester i struktur, skygger, blænding og farver, og han havde en fintfølende fornemmelse for menneskets behov for lys.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 20. december til den 24. januar 2018, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 15.980 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 15.980 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.