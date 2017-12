6. december: Vind Scala-serien fra Holmegaard

6. december 2017 af kommerciel redaktion for Holmegaard

Hver dag i december kan du i julekalenderen her på Bobedre.dk vinde flotte designgaver til en samlet værdi af over 21.000 kroner.

I dag finder vi to vindere af udvalgte produkter fra den smukke Scala-serie fra Holmegaard - præmien består af en Scala glasflaske og fire drikkeglas.

Serien blev oprindelig designet af Ole Palsby og er nu nyfortolket af Maria Berntsen. Navnet Scala refererer til ideen om, at man, udover at kunne se indholdet, også kan aflæse mængden. Den medstøbte skala med måleenheder findes på alle glas og er desuden et karakteristisk kendetegn ved serien.

Sådan deltager du

De to vindere findes ved lodtrækning blandt alle der har deltaget og svaret rigtigt på nedenstående spørgsmål. Vinderne får direkte besked og bliver offentliggjort her på Bobedre.dk.

Konkurrencen afholdes af Benjamin Media i samarbejde med Holmegaard og løber fra 6. december 2017 og 48 timer frem. Præmien har en anslået værdi af 449,85 kroner pr. stk. og kan ikke ombyttes til kontanter. Når du deltager i konkurrencen siger du samtidig ja til at modtage mails fra Holmegaard.