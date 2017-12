5. december: Vind grand cru stempelkande fra Rosendahl

5. december 2017 af kommerciel redaktion for Rosendahl

Hver dag i december kan du i julekalenderen her på Bobedre.dk vinde flotte designgaver til en samlet værdi af over 21.000 kroner.

I dag finder vi to vindere af stempelkanden fra Rosendahls Grand Cru-serie. Den er formet i dobbeltvægget plast og har således termoeffekt. Stempelkanden kombinerer stilrent, enkelt design med høj funktionalitet – et kendetegn for alle Rosendahls produkter i Grand Cru-serien.

Sådan deltager du

De heldige vindere findes ved lodtrækning blandt alle, der har deltaget og svaret rigtigt på nedenstående spørgsmål. Vinderne får direkte besked og bliver offentliggjort her på Bobedre.dk.

Konkurrencen afholdes af Benjamin Media i samarbejde med Rosendahl og løber fra 5. december 2017 og 48 timer frem. Præmien har en anslået værdi af 399,95 kr. pr. stk. og kan ikke ombyttes til kontanter. Når du deltager i konkurrencen siger du samtidig ja til at modtage mails fra Holmegaard.