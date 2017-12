4. december: Vind LUMI-lysestage i messing fra Holmegaard

4. december 2017 af kommerciel redaktion for Holmegaard

Hver dag i december kan du i julekalenderen her på Bobedre.dk vinde flotte designgaver til en samlet værdi af over 21.000 kroner.

Da Holmegaard sidste år lancerede serien LUMI, introducerede glasbrandet samtidig et nyt materiale – metallet – i sit store sortiment af lyskunst. De moderne stager med glasmanchet blev hurtigt populære ikke mindst som arvtager for den traditionelle adventskrans, og nu er der mere metalnyt at se frem til. Denne gang har Maria Berntsen nemlig nyfortolket den ikoniske, fem-armede trælysestage i trendy messing og givet kronelysene minimalistiske, hvide glasmanchetter på.

