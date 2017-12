16. december: Vind lampe fra Lyngby Porcelæn

Hver dag i december kan du i julekalenderen her på Bobedre.dk vinde flotte designgaver til en samlet værdi af over 21.000 kroner.

Nu kan en heldig vinder pryde sit hjem med den smukke riflede bordlampe, der er designet af danske Philip Bro Ludvigsen for Lyngby Porcelæn. Det blanke porcelæn i lampen sikrer et flot lys, samtidig med at selve lampen har et på samme tid retro og moderne look over sig. Med en dekorativ pære monteret er dette en æstetisk flot og effektiv bordlampe.

Sådan deltager du

Præmien består af en smuk bordlampe fra Lyngby Porcelæn. Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle, der har deltaget og svaret rigtigt på nedenstående spørgsmål. Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på Bobedre.dk.

Konkurrencen afholdes af Benjamin Media i samarbejde med Lyngby Porcelæn og løber fra 16. december 2017 og 48 timer frem. Præmien har en anslået værdi af 799,95 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter. Når du deltager i konkurrencen siger du samtidig ja til at modtage mails fra Lyngby Porcelæn.