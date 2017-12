15. december: Vind Penta-termokande fra Rosendahl

15. december 2017 af kommerciel redaktion for Rosendahl

Hver dag i december kan du i julekalenderen her på Bobedre.dk vinde flotte designgaver til en samlet værdi af over 21.000 kroner.

I dag kan du vinde Penta-termokanden fra Rosendahl, der holder kaffen varm - og så er dens design også varmt at se på. Termokanden har fået navnet Penta efter den fem-kantede form 'pentagon' - penta betyder fem på græsk. Mørke og lysegrå nuancer kendetegner den femkantede termokande, mens det spændende farvespil i overfladen er med til at give termokanden et stilrent og moderne udtryk. Penta termokanden fås også i sort.

Sådan deltager du

Vi finder to heldige vindere, der modtager en Penta-termokande i grå. Vinderne findes ved lodtrækning blandt alle, der har deltaget og svaret rigtigt på nedenstående spørgsmål. Vinderne får direkte besked og bliver offentliggjort her på Bobedre.dk.

Konkurrencen afholdes af Benjamin Media i samarbejde med Rosendahl og løber fra 15. december 2017 og 48 timer frem. Præmien har en anslået værdi af 499,95 kroner pr. stk. og kan ikke ombyttes til kontanter. Når du deltager i konkurrencen siger du samtidig ja til at modtage mails fra Rosendahl.