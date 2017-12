10. december: Vind Crosses-vaser fra Holmegaard

10. december 2017 af kommerciel redaktion for Holmegaard

Hver dag i december kan du i julekalenderen her på Bobedre.dk vinde flotte designgaver til en samlet værdi af over 21.000 kroner.

Tilbage i 1961 skabte den ikoniske, danske arkitekt, Bodil Kjær, korsvasen, som Holmegaard nu relancerer i en moderne farvefortolkning. Bodil Kjær beskriver selv vasen som et design til alle, der har en forkærlighed for udbundne blomster og ønsker at tage en skødesløs bid af haven med ind i stuen. Ligesom 1960’ernes originale vase er Crosses udført i mundblæst glas. Vaserne kommer i klar i 12 cm, 18 cm og 23 cm, i smoke i 12 cm og 23 cm samt i grøn i 18 cm.

