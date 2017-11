Skab selv stilen fra denne måneds forside

Du behøver ikke installere en rigtig pejs eller brændeovn for at skabe en knitrende varme i dit hjem. Med en biopejs kan du få samme følelse af levende ild uden at skulle installere skorsten. Denne biopejs fra Brdr. Friis kan hænges på væggen og har en minimalistisk stil og skarpskåret design.

Måler 95 x 55 cm og koster 11.495 kr., Brdr. Friis.