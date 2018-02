Sådan skaber du stilen fra månedens forside

Det nye nummer af BO BEDRE er på gaden nu, og i denne udgave har vi lavet et stort tema med køkkener.





Inspiration til nyt køkken

Vi viser dig de flotteste drømmekøkkener, giver dig inspiration til boligindretning og får din mave til at knurre med vores lækre opskrifter på blandt andet laksebruscetta og surdejscroutoner.



Månedens forside er skudt i et 1930'er-hjem i Klampenborg, hvor spisestuen er indrettet med mørke gulve og et mørkt spisebord samt lyse vægge og stole, hvilket skaber en flot kontrast.



Blandingen af lyse og mørke elementer giver et raffineret look, fordi der samtidig er store, flotte vinduespartier og dobbeltdøre med glas, som åbner rummet åbnet op.



Og så må vi ikke glemme de store, spirende planter, der pryder husets forskellige rum, og som er med til at skabe liv og energi.