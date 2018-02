Forførende menu til valentinsdag i BO BEDRE

Inviter din udkårne på en romantisk middag

Valentinsdag fylder mere og mere i Danmark, og mange par ser frem mod denne dag, hvor amorinerne skal luftes, selv om det er koldt udenfor. Men for mange kommer dagen alligevel som en overraskelse, hvor man har haft mange gode intentioner, men ikke rigtigt har fået forberedt aftenen.

Hvis det er tilfældet for dig, har BO BEDRE løsningen. I denne måneds magasin, som du kan købe i alle velassorterede kiosker, præsenterer vi den ultimative kærligheds-menu, som er kreeret af vores faste madskribent Lone Kjær.

Hun har sammensat en skøn menu, der omfatter alt lige fra velkomstdrink over små intime retter til en vidunderlig dessert.

Du kan købe BO BEDRE i en kiosk nær dig – og hvis du fremover vil undgå at gå glip af alt det spændende indhold i BO BEDRE, kan du også vælge at tegne et abonnement.

Vi har altid et godt tilbud til dig, hvor du, udover BO BEDRE, får en eksklusiv velkomstgave.