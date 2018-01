BO BEDRE - Få den nye skandistil

Fokus på badeværelset

Find inspiration til dit badeværelse, se bad-nyhederne og oplev arkitekternes private drømmebade i det nye nummer af BO BEDRE. Du får også Costume med - så der er hele 268 siders inspiration til dig.

Soveværelset skaber rammen om en god nats søvn, så det er vigtigt, at dit soveværelses indretning er i balance. Læs om hvorfor sengen er fundamentet for din trivsel, og hvordan du får skabt et soveværelse, der får dig til at sove bedre.

Kom med på et eksklusivt besøg hos den udstillingsaktuelle kunstner Jesper Christiansen i hans atelier i Odsherred. Månedens menu er en kærlighedsmiddag - inviter din venner eller din udkårne på valentinsdag.

