BO BEDREs designplakater 2018

Begrænset oplag – særlig lav pris

Vi trykker plakaterne i et begrænset oplag i en god og tyk papirkvalitet. Plakaterne måler b 50 x h 70 cm og leveres i et rør.

Hver plakat har en værdi på 199 kr, men du kan købe dem for bare 79 kr pr. stk. inkl. porto + ekspeditionsgebyr. Vælger du at købe to plakater er prisen 89 kr inkl. porto + ekspeditionsgebyrer og vil du have alle tre plakater bliver prisen 99 kr inkl. porto + ekspeditionsgebyr.

Du kan købe plakaterne på Moreshop.dk.