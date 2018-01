Få grafisk design i køkkenet med BO BEDRE

Hvis du er vild med at stå i køkkenet og kokkerere, så har BO BEDRE et rigtig godt tilbud til dig.

Disse flotte skære- og serveringbrætter er ikke kun praktiske, de giver også dit køkken et grafisk og moderne udtryk. M står for Meat og B står for Bread.

For kun 199 kr. får du seks numre af BO BEDRE og et lækkert skære- og serveringsbræt fra Design Letters med typografi af Arne Jacobsen, hvilket er 519 kr. under normalpris. Skærebrættet måler 40 x 20 cm og er lavet af melamin.

Tilbuddet består af:

Seks numre af BO BEDRE med masser af smukke boligreportager, shopping, designnyheder og inspiration.

Et Design Letters skærebræt med typografi af Arne Jacobsen. Vælg mellem M eller B.





