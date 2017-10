Det dobbelt så smarte hjem

Luksuslejligheden er lige så smart udenpå som indeni – da ejeren overtog den ellers splinternye lejlighed, blev al elektronik skiftet ud, og fx glasset på trappen blev ændret til en grå tone. Bordpladen i træ havde ejeren selv, men fik lavet et nyt stel, der passede til. På bordet ses unika-porcelæn af Annette Bjarnhoff, og stolene er af Eames. Væggene er beklædt med røget eg, hvor der under er sat en akustikdug op. Pendlerne er fra oneA, og de kan justeres i bunden efter lysbehov. Gulvene er fra Dinesen.

5 minutter før han ankommer til lejligheden, popper en app op og siger velkommen hjem. Og automatisk tænder lejligheden for yndlingsmusikken og favoritlyset, så når garagen åbnes, ved at en censor genkender nummerpladen, er det kun at sætte tommelfingerens aftryk på dørlåsen – og en af Københavns lækreste og smarteste lejligheder åbenbarer sig. Gæsterne kommer om lidt til et cocktailparty, så køkkenvaskens vandhane foldes ned, og nogle egetræsplader flyttes over for at skjule vask og komfur, så køkkenøen bliver til et stuemøbel.