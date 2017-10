De har skabt deres eget byhus

Mere plads og drømmen om en villa på Frederiksberg førte Morten Dalsgaard og Dina Lie Nielsen ind i et byggeprojekt lidt ud over det sædvanlige.

Parret har nemlig lagt to 2-værelseslejligheder vertikalt sammen og fået en 108 kvadratmeter stor lejlighed fordelt på 2 etager – med altan for oven og have forneden.

– Dina og jeg havde hver vores lejlighed, da vi ville flytte sammen. Vi udlejede dem begge og lejede i stedet en større. En dag opdagede jeg ved en tilfældighed, at stuelejligheden under Dinas førstesalslejlighed på Frederiksberg var til salg, og straks øjnede jeg mulighederne i at lægge de to lejligheder sammen og dermed skabe en slags byhus, forklarer Morten Dalsgaard, der er arkitekt hos m4 arkitekter.

Undersøgte mulighederne på forhånd

Når man vil købe en ekstra lejlighed med henblik på at lægge den sammen med en anden, er det altid en god idé at få rådgivning fra en arkitekt. Dels for at få den rette planløsning – og dels for at få overblik over selve myndighedsprocessen.