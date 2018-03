Fascinerende lyskunst i ny udstilling

The Healing er et nyt værk, der er lavet specielt til udstillingen i Svendborg. Værket handler om naturen som er i fare og om vores planet som lider under den dårlige behandling vi som mennesker udsætter den med giftstoffer og farligt affald. De blikende hvide dioder signalerer at planeten er i fare. De 3 hvide silke bandager er tegn på at træt er såret og skal passes på, samtidig er det en tegn på renselse. Det pink spot symboliserer hjertet som skal vise omsorg for vores miljø og sætte en helingsprocess igang.

Lyskunst i Svendborg

Galleri DGV i Svendborg viser for tiden en flot retrospektiv udstilling af den dansk-tjekkiske kunstner Viera Collaro. Udstillingen Spirit of Light sætter fokus på de værker Viera Collaro har lavet i perioden 1995-2017, og selv om det er hendes lyskunst, der er i centrum af udstillingen, er der også mange eksempler på hendes virke som maler.

Udstillingen er opbygget således, at hvert af de fem rum, den omfatter, fremviser en periode i Viera Collaros praksis.

Viera Collari er født i 1946 og er uddannet i USA og på Kunstakademiet i Købehavn. Hun har gennem hele sit virke været optaget af flade- og rumvirkninger i forbindelse med lys, og i det hele taget har lysets påvirkning af rum og de mennesker, der anvender dem, været et omdrejningspunkt for Viera Collaro.

Udstillingen The Spirit of Light vises frem til 22. marts på Galleri DGV, Christiansmindevej 78 i Svendborg. Se mere her.