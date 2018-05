Kalder alle rosé-elskere

Sidst i juni-måned får du mulighed for at tage med til Københavns største roséfest.

Copenhagen Rosé Festival vil for alvor understrege, at sommeren er over os. Samlet på ét sted vil der være rosé-importører, -producenter, og vigtigst af alt: Rosé-elskerne. Til festivalen har du mulighed for at smage på hundredevis af rosévine – og købe din favorit med hjem.

Hvor: Dampfærgevej 10, Nordhavn 2100 København.

Hvornår: 23.-24. juni 2018.

Læs mere her.