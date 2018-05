Kom med indenfor hos det nye noma

David Thulstrups indretning

Sanserne bliver tilsvarende masseret og beroliget af indretningen, som den 39-årige David Thulstrup har stået for. Noma er hans største projekt nogensinde. Alt er designet og skabt til stedet. Vi møder David Thulstrup i hans eget studie, hvor han har lagt alle de referencer op på et kæmpestort bord, han har brugt til at udvikle konceptet på noma. Her ser man mursten fra Petersen Tegl – både i en rødbrun udgave og en hvid, som David Thulstrup måtte kæmpe for blev brugt til loungeområdet. De specialdesignede lamper, som med et kegleformet lys er med til at definere restaurantens spiseområder. Læder og træ. Der er arbejdet utrolig vellykket med akustik. Med over 60 kokke, der arbejder på samme tid i et åbent køkken – flere end antallet af gæster – er det vigtigt, at støj ikke bliver en irriterende faktor. Træ på gulve og på lofter er med til at skabe en fornemmelse af at træde ind i en cello. Opgaven fik David Thulstrup ret sent.

– Jeg opdagede, at René Redzepi begyndte at følge mig på Instagram, og et lille år efter fik jeg en opringning, og vi havde kun 14 dage til at udvikle et koncept, som heldigvis blev taget godt imod. Derefter tog jeg til Mexico, hvor noma havde en pop up-restaurant, for at studere, hvordan denne restaurant fungerer. Sådan et sted skal køre med militær præcision, så det er vigtigt at lave naturlige færdselsårer. Og så har jeg kun brugt materialer, som har noget hjemligt over sig. Fx kendes de hvide mursten fra tusinder af huse, som blev bygget i 1960'erne og 1970'erne. Jeg har forsøgt at skabe noget genkendelighed, for mig giver det tryghed. Jeg synes, tiden dengang var fantastisk. Og så har jeg spicet det op med fx gamle trætaburetter fra 1920'erne sammen med moderne kunstobjekter. Som var det et hjem. Vi bor jo ikke kun med ting fra et årstal, men et godt hjem har jo genstande fra mange årtier, siger han.