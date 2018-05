Ny aarhusiansk gourmetrestaurant indretter med nye og gamle danske designklassikere

Aarhus har fået en ny gourmetrestaurant, hvor ambitionerne for indretningen er lige så tårnhøje, som ambitionerne for den madoplevelse, gæsterne skal have.

Der er plads til 30 spisende gæster i den 130 m2 Restaurant Ghrelin, beliggende i Z-huset ved Aarhus Lystbådehavn, tegnet af stjernearkitekten Dorte Mandrup og bearbejdet af Sahl Arkitekter.

Man har i indretningen af restauranten lagt vægt på at skabe et nordisk designunivers i perfekt balance mellem funktion og æstetik.