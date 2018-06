Emmerys var som kvalitetsbevidst, økologisk bagerforretning med til at starte, hvad der - især i de seneste år - har været en sand lavine af luksusbagere i København. Emmerys har derfor bestemt sig for at genstarte brandet med en ny visuel identitet og ny indretning af butikkerne.

Emmerys har 31 butikker fordelt primært i Storkøbenhavn, hvor man finder 26 af butikkerne, samt 5 i Aarhus, Emmerys hjemby.

Se billederne af den nye butiksindretning og logo herunder.