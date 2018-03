Mad, drikke, design og arkitektur på noma

Alt smagte fremragende, så her kunne en reportage fra noma sagtens stoppe, men der er al mulig grund til at sætte lidt flere ord på en oplevelse, hvor mad, drikke, design og arkitektur bliver løftet op på en niveau, som er helt enestående.



Restaurant noma åbnede for få uger siden, men er allerede talk of town i København, New York og Los Angeles. Hvor den førende avis i sidstnævnte har skrevet, at det nye noma får det gamle til at ligne et skolekøkken. Og så er noma endda ikke færdigbygget. BIG Bjarke Ingels Group står bag bygningerne, som når de er færdige består af otte – lige fra laboratorier til restaurant og drivhuse.