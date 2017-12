Uforglemmelig nat i trætoppene ved Mariager Fjord

Hvem ønsker ikke at falde i søvn mellem træernes grene? Det gør vi i hvertfald. Og nu kan du måske snart komme til at overnatte i trætoppene. Et nyt projekt af en gruppe iværksættere er nemlig skudt igang. Projektet, Løvtag, har til formål at bygge luksuriøse, arkitekttegnede hytter i træernes toppe. Hytterne vil have beliggenhed i skoven ved Mariager Fjord, hvor der vil være udsigt til den omkringliggende skov, ligemeget hvor i hytten man befinder sig. Her kan man få stresset helt af midt i skovens fred og ro.