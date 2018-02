Iskold wellness i Nordsverige

Hotelhytter til overnatning

Mens det er meningen, at gæsterne skal opholde sig på bad-anlægget om dagen, er det meningen at de skal overnatte i individuelle hotel-hytter om natten. Ligesom bad-anlægget er disse opført ude på vandet og vil blive omgivet af is om vinteren. Det er ikke lykkedes os at finde ud af, hvordan man kommer til og fra hytten om sommeren, hvor der er isfrit, og derfor vand omkring hytterne. Man må dog gå ud fra, at selskabet bag Artic Bath har tænkt på dette.

Artic Bath oplyser, at de vil samarbejde med det nærliggende Treehotel om at tiltrække gæster til området. Det ville også være mærkeligt andet, i og med, at de to attraktioner ligger i nærheden af hinanden og desuden har en del af ejerkredsen tilfælles.

læs mere om Arctic Bath på deres hjemmeside.