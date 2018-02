Louis Vuitton City Guide

Det store modehus er måske mest kendt for deres eksklusive tasker, ikoniske monogram og brune kufferter, men de laver også guidebøger til mange storbyer rundt omkring i verden. Mange forskellige mennesker bidrager til disse guides, for at gøre dem så gode som muligt.

Guidebogen er udvidet og fås nu også som en app, nemt og meget praktisk, find appen her.

London City Guide, 220 kr., Louis Vuitton