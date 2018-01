Hvilke store events skal du til i det nye år?

Fodbold i Rusland

I 2018 er Rusland vært for verdensmesterskaberne i fodbold. Den store sportsbegivenhed finder sted fra den 14. juni til den 15. juli, så sæt et kryds i kalenderen allerede nu, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at være med til den internationale fodboldfest, hvor førende fodboldnationer kæmper om titlen som verdens bedste.