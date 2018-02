De 11 vildeste hoteller i verden

Poseidon Undersea Resorts, Fiji

Oplev verden under havet helt tæt på på Fiji. Her befinder du dig under vandet, og kan lægge dig til at sove til fisk, der svømmer henover hovedet på dig. Nyd de mange smukke, farverige fisk og den flotte havbund. For at komme ned til hotellet skal man med elevator ned under vandet, og en helt ny verden under havets overflade åbner sig op.