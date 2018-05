Oslobåden sigter efter stjernerne og hyrer Michelinkokke

Oslobåden er for mange ikke den første tanke, man får, når man tænker på store, kulinariske oplevelser. Men det bliver det måske i fremtiden...?



DFDS har fået en ambition om at komme i det fine selskab. Fremover satser de nemlig på at tilbyde stor madkunst til gæsterne på Oslobåden.



Derfor har de ændret navn på deres restaurant Marco Polo, som nu hedder Sjø. Med et nyt navn følger et nyt koncept, som består af et nyt køkken, en ny menu og hjælp udefra.



Som konsulent har de ansat erfarne Søren Westh, der tidligere har været kok på Noma.



Derudover har kokkene fået en ny chef – Christian Mortensen – som er tidligere køkkenchef på Kul i Kødbyen og The Paul i Tivoli, der holdt en Michelin-stjerne i 7 år.