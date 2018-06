Ny luksusbiograf med udsigt over Øresund

Hovedstadsområdets nyeste biografkompleks

SkyBio Hellerup bliver, med fem sale i topklasse, et fremragende sted at søge hen, hvis man er på udkig efter underholdning. Beliggende på toppen af Experimentarium vil biografens foyer- og caféområde give biografgæsterne adgang til den flotte udsigt over Øresund.

Åbningen af biografkomplekset har længe været en drøm for ejeren Michael Obel, og ambitionerne er store:

"Vi ønsker at blive det foretrukne biografvalg for nabolaget pga. en hyggelig indretning, vip-luksussæder, lækker indretning, nærværende service, gratis parkering og et højt serviceniveau. Vi bliver ikke Københavns største biograf, men vi vil være en enorm hyggelig biograf, og oven i kan vi prale med Københavns og måske landets bedste biografudsigt, da der fra hele foyer-området er fri udsigt over Øresund”.

Efter planen vil biografen åbne for gæster ugen op til efterårsferien i år.